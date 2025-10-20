Reuters: Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для России и Украины

Фото: ТАСС/EPA/Alex Brandon

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме поднял тему гарантий безопасности как для Украины, так и для России. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации СМИ, Трамп пришел к этому предложению после того, как Зеленский открыто заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию России. Собеседник агентства сообщил, что встреча якобы закончилась тем, что американский президент "решил заключать сделку там, где мы находимся – на линии демаркации".

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 17 октября. Во время переговоров президент США дал понять, что не передаст дальнобойные ракеты Украине.Также Трамп выразил надежду, что завершить украинский кризис получится без поставок Tomahawk.

Кроме того, СМИ отмечали, что Трамп во время встречи с Зеленским ругался, а в один момент скинул со стола все разложенные карты боевых действий. По данным журналистов, глава Белого дома приводил тезисы, озвученные Владимиром Путиным.