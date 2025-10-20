Вэнс заявил, что Трамп еще не принял решения о поставках Украине ракет Tomahawk

Фото: ТАСС/Дмитрий Кирсанов

В вопросе поставок Украине ракет Tomahawk президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первую очередь исходит из того, что Белый дом должен сначала обеспечить оружием вооруженные силы страны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам политика, окончательное решение о возможности поставок крылатых ракет Киеву на данный момент не принято. В Вашингтоне считают, что у США есть ряд причин не передавать Tomahawk Украине.

Вэнс подчеркнул, что Штатам необходимо иметь запас важнейших систем вооружений для собственной армии. Именно этому вопросу уделяет особое внимание Трамп.

Однако, как отметил вице-президент, американский лидер может отдать распоряжение о продаже дополнительного вооружения Европе, если посчитает, что это в интересах США.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп изменил позицию по поставкам Tomahawk Киеву после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Как отмечало агентство Bloomberg, теперь администрация Белого дома настроена на конструктивный диалог с Россией в ущерб интересам Украины. Таким образом Трамп демонстрирует, что не склонен передавать Киеву дальнобойные ракеты.