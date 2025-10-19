FT: Трамп кинул принесенные Зеленским на встречу карты линии фронта

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме ругался, а в один момент скинул со стола все разложенные карты боевых действий. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации журналистов, глава Белого дома приводил тезисы, озвученные Владимиром Путиным.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг, 16 октября. Глава Белого дома назвал беседу с российским лидером "очень продуктивной" и заявил о достижении "огромного прогресса". По его словам, в основном они обсуждали перспективы торговли между странами после завершения конфликта на Украине.

На следующий день, 17 октября, Трамп встретился с Зеленским. СМИ указывали, что американский президент во время "прямой и честной" беседы дал понять, что не передаст дальнобойные ракеты.

Трамп также выразил надежду, что завершить украинский конфликт получится без поставок Tomahawk.

