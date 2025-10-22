Форма поиска по сайту

Трамп: решение о проведении саммита РФ и США может быть принято за пару дней

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Решение о проведении российско-американского саммита в Венгрии может быть принято в течение пары дней. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что на фоне сообщений о проведении саммита происходит "очень многое". По его словам, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский "хотят завершить этот конфликт".

Также Трамп добавил, что не планирует вводить дополнительные пошлины против Китая в связи с закупками Пекином российской нефти. Глава Белого дома отметил, что "хочет быть добрым по отношению к Китаю".

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 16 октября договорились о проведении в Будапеште российско-американского саммита.

Позже корреспондент NBC Гарретт Хааке, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, заявил, что подготовка к саммиту в Венгрии приостановлена.

Однако глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заверил, что подготовка к проведению мероприятия продолжается. По его словам, СМИ специально искажают информацию, чтобы подорвать встречу.

Сюжет: Переговоры по Украине
