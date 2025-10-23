Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом в Венгрии

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин, комментируя журналистам отмену встречи с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии, сказал, что скорее речь идет о переносе.

По словам главы государства, было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки. Он также напомнил, что инициатива о проведении встречи была предложена американской стороной.

Президент отметил, что у РФ и США есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу. Он уточнил, что Россия в целом к этому готова, однако все зависит не только от нее, но и партнеров.

"Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война", – подчеркнул российский лидер.

Путин и Трамп договорились провести саммит Россия – США в Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. Однако позже Штаты ввели санкции против 34 российских организаций для "усиления давления на российский энергетический сектор и снижения возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики.

Затем Трамп отменил встречу с российским коллегой. Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, РФ и Украина не готовы к урегулированию конфликта. В то же время глава американский лидер не исключил возможность очных переговоров с Путиным в будущем.

В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин назвал введение антироссийских санкций и отмену встречи примером использования "эмоциональных качелей".