Путин попросил Собянина помочь с размещением Музея географии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обратился к Сергею Собянину и попросил его помочь с выделением помещения для будущего Музея географии. Речь об этом зашла на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

В своем выступлении российский лидер уточнил, что поддержка членов попечительского совета организации понадобится масштабным проектам, в том числе Музею географии, в котором будут представлены уникальные артефакты, собранные за всю историю РГО и материалы о современных достижениях российской географической науки.

По словам Путина, он знает о плодотворной работе столичного правительства с РГО. Он напомнил, что, когда секретарь Совбеза и председатель РГО Сергей Шойгу призвал Собянина поддержать идею создания музея, мэр Москвы "поулыбался".

"<...> Знаю, что мэр Москвы традиционно поддерживает все подобные начинания. Надеюсь, поддержит и эту инициативу: поможет с помещением или территорией для Музея географии, а уважаемые члены попечительского совета окажут содействие в его обустройстве", – сказал глава государства.

Ранее Путин предложил объявить 2027-й Годом географии. В таком случае главным событием года может стать не только закрепление новых карт РФ, но и открытие Музея географии. Он подчеркнул, что учреждение в обязательном порядке должно быть создано. География важна для страны с политической точки зрения.