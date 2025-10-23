Шойгу переизбран председателем Русского географического общества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу был переизбран председателем Русского географического сообщества (РГО). Такое решение было принято съездом РГО 23 октября.

Кандидатуру Шойгу выдвинул ученый совет сообщества. Решение было принято единогласно в ходе голосования.

Переизбрание секретаря Совбеза РФ поддержал Владимир Путин. Президент отметил, что Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО.

"Как известно, агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду его заслуги в возрождении и развитии Русского географического общества", – сказал глава государства.

Во время съезда, приуроченного к 180-летию РГО, участники подведут итоги работы за последние пять лет и определят стратегию развития до 2035 года. Общество объединяет более 27 тысяч членов в России и за рубежом и является одним из старейших географических обществ мира.

В рамках съезда РГО Путин призвал использовать опыт сообщества для комплексного развития Арктики, включая экономику, инфраструктуру, экологию и туризм. Также президент отметил значительную работу экспедиций РГО в труднодоступных регионах, способствующую сохранению исторической памяти.