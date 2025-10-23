Путин предложил объявить 2027-й Годом географии

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Правительство России должно проработать возможность объявления 2027-го Годом географии. Такое поручение дал Владимир Путин во время выступления на съезде Русского географического общества (РГО).

"С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии", – указал он.

По словам президента, главным событием года в таком случае может стать не только закрепление новых карт России, но и открытие музея географии.

"Профильных географических музеев в мире единицы. Но наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России", – сказал Путин и добавил, что география важна для России с политической точки зрения.

Вместе с тем президент указал, что главный вектор дальнейшего развития РГО – это просвещение и распространение знаний, а также консолидация молодежи вокруг созидательных идей и традиционных ценностей.

В августе 2025 года географическое общество отметило 180-летие. Поздравляя РГО с этим событием, Путин подчеркивал, что история организации и ее достижения неразрывно связаны в судьбой страны. По словам президента, вклад организации в развитие и укрепление РФ, научные и ратные триумфы, а также в приумножение национального богатства является огромным.