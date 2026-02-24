"Роскосмос" показал циклон, принесший снегопад в Москву 24 февраля

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, который принес снегопад в Москву 24 февраля. Фотография размещена в телеграм-канале госкорпорации.

Кадры были сделаны со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М". Российские космические аппараты продолжают следить за прохождением циклона.

По прогнозам синоптиков, очередной снегопад продлится в столице до 26-го числа. Из-за снега и обледенения в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 00:00 25 февраля.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне непогоды работают штатно. Отмен рейсов и перенаправления самолетов на запасные аэродромы не было.