"Роскосмос" показал циклон, принесший снегопад в Москву 24 февраля
Фото: телеграм-канал "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, который принес снегопад в Москву 24 февраля. Фотография размещена в телеграм-канале госкорпорации.
Кадры были сделаны со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М". Российские космические аппараты продолжают следить за прохождением циклона.
По прогнозам синоптиков, очередной снегопад продлится в столице до 26-го числа. Из-за снега и обледенения в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 00:00 25 февраля.
Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне непогоды работают штатно. Отмен рейсов и перенаправления самолетов на запасные аэродромы не было.
