24 февраля, 15:55

Общество

Подмосковные врачи спасли мужчину с химическим ожогом стоп

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Солнечногорской больницы спасли 32-летнего мужчину с химическим ожогом стоп. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, пациент поступил в больницу спустя сутки после инцидента на работе: он случайно наступил в концентрированный раствор для обработки полов и провел в мокрой обуви целый день. Он вызвал скорую помощь, когда перестал чувствовать ноги и ходить.

При поступлении в медучреждение мужчине диагностировали химический ожог III степени обеих стоп. Подошвы покрывали пузыри с гноем, наблюдался выраженный отек, рассказал врач-хирург первого хирургического отделения больницы Михаил Строителев.

По его словам, хирурги провели операцию, в ходе которой удалили все некротические ткани. После этого пациенту назначили комплексное лечение и ежедневные перевязки.

Мужчину уже выписали из стационара, он продолжает лечиться амбулаторно. Заживление ожогов проходит без осложнений.

Ранее врачи Люберецкой больницы спасли мужчину с тяжелым сосудистым осложнением в ноге. Проведенное обследование показало перекрытие подвздошных артерий и отсутствие кровотока в нижней конечности. Во время операции медики удалили тромботические массы, восстановили кровоток, а также установили стент в пораженном участке.

Московские врачи спасли пациента с тяжелыми травмами после ДТП

