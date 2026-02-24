Директор Киркорова опровергла его задолженность по оплате ЖКУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла задолженность артиста по оплате услуг ЖКХ.

В Сети ранее появилась информация о полумиллионном долге певца за коммуналку. Однако представитель Киркорова предоставила справку об отсутствии задолженности.

"Это клевета. Можем предоставить все официальные справки. Артист живет по закону. И оплачивает все вовремя", – приводит слова Успенской Super.ru.

Ранее сообщалось, что Мосводоканал подал иск к Киркорову о взыскании госпошлины. Утверждалось, что заявление поступило в суд 10 февраля, однако спустя 3 дня его вернули.

Причины такого решения не уточнялись. При этом ранее подобных исков к певцу не поступало.