Путин заявил, что опыт РГО нужно использовать в развитии Арктики

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Опыт Русского географического общества (РГО) нужно использовать в развитии Арктики, заявил Владимир Путин во время съезда РГО.

Президент напомнил, что общество имеет огромный опыт работы в сложных полярных условиях. Поэтому его необходимо использовать в развитии экономики, инфраструктуры, экологии, туризма и социальной сферы региона.

"Как много инициатив сегодня реализуют поисковые команды РГО. Они работают на самых труднодоступных территориях, в акваториях наших морей от Балтики до Тихого океана. И результаты этой работы впечатляют. Служат сбережению исторической памяти и правды", – сказал российский лидер.

Глава государства убежден, что главный вектор дальнейшего развития РГО – это просвещение и распространение знаний, консолидация молодежи вокруг созидательных идей и традиционных ценностей.

"Хотел бы отметить, что заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями ваших предшественников", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики. Режим, по задумке президента, будет действовать с сохранением условий для действующих инвесторов в этих регионах. Сроком вступления в силу инициативы президент назвал 1 января 2027 года. Параметры единого режима он поручил определить правительству РФ.

