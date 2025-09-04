National Interest: США должны не допустить Россию к ресурсам в Антарктике

Фото: ТАСС/EPA/JAVIER MARTIN

США должны помешать России и Китаю добывать ресурсы в Антарктике. Об этом утверждает National Interest.

По мнению автора материала, США необходимо предпринять решительные действия для укрепления своего присутствия в Антарктике и предотвратить расширение доступа РФ и КНР к ее богатым, но пока неиспользованным ресурсам.

Обозреватель считает, что добыча нефтяных месторождений в этом регионе другими странами может негативно сказаться на позициях США на мировом рынке.

В связи с этим он предлагает, что США, Великобритания и Австралия могут усилить свое влияние в Антарктике, увеличив количество исследовательских миссий и систем наблюдения.

Ранее Владимир Путин сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают совместное сотрудничество в Арктике и на Аляске. Президент подчеркнул, что речь идет о возможности совместной работы в сфере добычи сжиженного природного газа, причем не только в российской Арктической зоне.