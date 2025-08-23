Путин удивился званию девушки, задавшей вопрос о важности Севморпути

Фото: ТАСС/POOL/Евгений Биятов

Владимир Путин удивился званию девушки, которая в рамках встречи с сотрудниками атомной отрасли в Сарове спросила его о важности Северного морского пути. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

В ходе мероприятия второй помощник капитана на ледокольном флоте Нина Вдовина задала российскому лидеру вопрос.

"Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана", – ответил глава государства, пожелав девушке успехов.

Путин прибыл в Саров, город с особой значимостью в атомной отрасли страны, в пятницу, 22 августа. Президент посетил выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре закрытых городов, и возложил цветы к памятнику академика, главного конструктора первой советской атомной бомбы Юлия Харитона.

В рамках встречи Путин заявил, что российские ветераны атомной отрасли смогли создать надежный ядерный щит для страны. Государство обязано им своим суверенным развитием и технологическим заделом, указал он. Российский лидер также поддержал инициативу по разработке программы поддержки небольших городов.

