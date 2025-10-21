В Москве пройдет Национальный чемпионат "Абилимпикс-2025"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Соревнования в рамках чемпионата "Абилимпикс" начнутся в Москве 30 октября. Они пройдут под девизом "Нет предела – действуй смело!", передает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.



В чемпионате примут участие три возрастные категории: школьники, студенты, специалисты, а также – в рамках Фестиваля возможностей – участники с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

В финале встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Среди них – образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое.

"Важно, что в ходе национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые – финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО", – подчеркнул Чернышенко.

У победителей "Абилимпикса" появится возможность получить дополнительное образование и специализированные технические средства для реабилитации.

Ранее в столице завершился финал Московского чемпионата "Абилимпикс-2025". Лучший результат показал 151 москвич. Они представят город на национальном конкурсе. Чемпионат по профмастерству "Абилимпикс" более 10 лет дает возможность юным и опытным специалистам с особенностями здоровья получить новые навыки.

