22 октября, 14:30

Начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце ноября – начале декабря

Маркетологи объяснили, почему магазины начали продавать новогодние товары в октябре

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

"Доктор 24": врач рассказал, зачем нужна психотерапия

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 22 октября

Заммэра Ракова рассказала о новых цифровых сервисах ЕМИАС для заботы о женском здоровье

В РФ хотят разрешить круглосуточное посещение родственниками инвалидов в больницах

Психологи предупредили об учащении импульсивных покупок осенью

"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 75% 22 октября

Начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце ноября – начале декабря. Если оно придется на конец года, то пик наступит после новогодних праздников, сообщили в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ

Врачи рекомендуют делать прививки сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. Департамент здравоохранения организовал в Москве выездную вакцинацию. Если в компании более 50 желающих, то их могут привить прямо на рабочем месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

