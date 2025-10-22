Начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце ноября – начале декабря. Если оно придется на конец года, то пик наступит после новогодних праздников, сообщили в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ

Врачи рекомендуют делать прививки сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. Департамент здравоохранения организовал в Москве выездную вакцинацию. Если в компании более 50 желающих, то их могут привить прямо на рабочем месте.

