Новости

Новости

13 октября, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасно укорочение светового дня

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасно укорочение светового дня

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 13 октября

Около четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве в течение дня

Дождь продлится в Москве до конца дня

Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве в ближайшие дни

Нутрициолог рассказала о полезных свойствах зеленых овощей

Более 11 тыс московских школьников посетят бизнес-тренинги ведущих компаний

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 октября

Собянин рассказал, как город поддерживает участников конкурса "Новатор Москвы"

"Утро": скорость ветра 13 октября в Москве составит 3–9 м/с

Чем опасно укорочение светового дня? Почему из-за него болят суставы и нарушается сон? Как избежать депрессивного состояния, когда солнца становится меньше?

Почему многие стали чаще говорить про вирус Коксаки? Для кого он может быть особенно опасен? По каким признакам понять, что человек заразился именно этим вирусом?

Как пить кофе правильно? Сколько чашек в день принесут здоровью только пользу? Почему некоторых кофе не бодрит, а, наоборот, провоцирует сон?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Алексей Хухрев, врач-педиатр Татьяна Горохова и врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Программа: Доктор 24
общество

