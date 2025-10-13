"Доктор 24": врач рассказал, чем опасно укорочение светового дня

Чем опасно укорочение светового дня? Почему из-за него болят суставы и нарушается сон? Как избежать депрессивного состояния, когда солнца становится меньше?

Почему многие стали чаще говорить про вирус Коксаки? Для кого он может быть особенно опасен? По каким признакам понять, что человек заразился именно этим вирусом?

Как пить кофе правильно? Сколько чашек в день принесут здоровью только пользу? Почему некоторых кофе не бодрит, а, наоборот, провоцирует сон?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Алексей Хухрев, врач-педиатр Татьяна Горохова и врач-диетолог Наталья Лазуренко.