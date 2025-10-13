Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве в ближайшие дни

Дождь с мокрым снегом может пойти в Москве в ближайшие 2–3 дня, сообщил начальник отдела кризисных ситуаций Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Он отметил, что из-за теплой земли постоянного снежного покрова пока не будет.

В связи с затяжными дождями и ухудшением погоды москвичам рекомендовали пересесть на метро. Автоэксперты посоветовали владельцам машин заранее сменить летнюю резину на зимнюю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.