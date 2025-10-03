Форма поиска по сайту

03 октября, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, кто особенно подвержен эмоциональному выгоранию

Почему так распространено эмоциональное выгорание? Что означает это состояние? Как отличить его от обычной усталости? Кто особенно ему подвержен?

Что делать при ОРВИ? Как правильно чихать заболевшему? Из какой посуды ему есть? Сколько нужно спать и что нужно убирать?

Почему некоторые говорят, что пальмовое масло крайне вредно, повышает уровень холестерина и вызывает рак? Зачем врачи защищают пальмовое масло, утверждая, что оно ничем не хуже обычного растительного? В каких продуктах оно может содержаться?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".

Программа: Доктор 24
обществовидео

