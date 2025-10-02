Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве 4 октября

Последний погожий день с температурой до 16 градусов и переменной облачностью ждет столицу в субботу, 4 октября, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

С воскресенья, 5 октября, погодную ситуацию в регионе определит циклоническая деятельность. На следующей неделе в Москве ожидаются дожди и облачность, при этом температура сохранится на комфортном уровне до 17 градусов.

