02 октября, 06:45Общество
Композиции о педагогах будут играть в российских школах ко Дню учителя
Композиции о педагогах будут играть вместо звонков в российских школах. К проекту, посвященному Дню учителя, который отмечается 5 октября, присоединились учебные заведения по всей стране. Об этом рассказали в Минпросвещения.
Как отметили в ведомстве, это станет своеобразным знаком уважения и еще одной возможностью поблагодарить людей, которые посвящают свою жизнь детям. Также специалисты посчитали, что композиции помогут сделать школьную атмосферу теплее. Знакомые мелодии создают общий эмоциональный фон, поддерживают внимание и настраивают на учебу.
