В Госдуме хотят разрешить менять поликлинику каждые три месяца

В Госдуму РФ планируют внести законопроект, разрешающий россиянам менять поликлинику каждые три месяца. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем телеграм-канале.

По словам депутата, такое решение было принято в результате многочисленных встреч и регулярных просьб о внедрении более гибкой системы прикрепления к медучреждениям. В данный момент сменить одну поликлинику на другую можно раз в 12 месяцев.

Нилов отметил, что врачам станет гораздо легче работать, если нагрузка будет не растягиваться на весь год, а перераспределяться каждые несколько месяцев. Кроме того, депутат подчеркнул, что смена места жительства, дефицит необходимых специалистов или увеличенная нагрузка на медиков в конкретной клинике, а также многие другие важные для людей факторы должны учитываться системой.

