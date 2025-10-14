01:59Политика
В Госдуме хотят разрешить менять поликлинику каждые три месяца
Фото: depositphotos/pressmaster
В Госдуму РФ планируют внести законопроект, разрешающий россиянам менять поликлинику каждые три месяца. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем телеграм-канале.
По словам депутата, такое решение было принято в результате многочисленных встреч и регулярных просьб о внедрении более гибкой системы прикрепления к медучреждениям. В данный момент сменить одну поликлинику на другую можно раз в 12 месяцев.
Нилов отметил, что врачам станет гораздо легче работать, если нагрузка будет не растягиваться на весь год, а перераспределяться каждые несколько месяцев. Кроме того, депутат подчеркнул, что смена места жительства, дефицит необходимых специалистов или увеличенная нагрузка на медиков в конкретной клинике, а также многие другие важные для людей факторы должны учитываться системой.
До этого глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Минздрав и региональные власти остановить сокращение медработников и снижение их зарплат. Депутат назвал обман с надбавками для врачей "любимым приемом чиновников".