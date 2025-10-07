Форма поиска по сайту

Новости

07 октября, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, у кого ИИ может вызвать нейропсихоз

Как искусственный интеллект приводит к развитию настоящего ИИ-психоза? Какие психические болезни развиваются из-за него? Кто в особенной группе риска? Почему не стоит искать любую информацию через ИИ?

У кого баня вылечит простуду, а у кого наоборот усилит? Какая баня лучше – русская или финская? Кому она поможет избавиться от лишнего веса, а кому нет? И как с ее помощью уменьшить накопившийся стресс?

Почему не нужно налегать на кофе утром? Какой напиток поможет взбодриться днем? Когда нужно есть сложные углеводы?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".

обществотехнологиивидео

