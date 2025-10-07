Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Погода выше климатической нормы ожидается в Москве 7 октября, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня (7 октября. – Прим. ред.) вдоль западных границ столичного региона будет скользить малоактивный фронтальный раздел", – уточнил синоптик.

Он предполагает рост атмосферного давления и большое количество облаков в небе, отметил эксперт, добавив, что, несмотря на это, существенных осадков в столице не предвидится. В свою очередь, в западной части Подмосковья местами пройдут небольшие дожди.

Утром также в некоторых частях сохранится туман, продолжил Леус. Это поспособствует превышению климатической нормы температуры на 1–2 градуса.

В частности, в мегаполисе воздух прогреется до 11–13 градусов, а в области будет варьироваться между 9 и 14 градусами. Порывы юго-восточного ветра составят от 1 до 6 метров в секунду, а атмосферное давление поднимется до 753 миллиметров ртутного столба, превысив норму.

Согласно дальнейшему прогнозу синоптика, существенных осадков не ожидается и в среду, 8 октября. Ночью температура будет колебаться в пределах 8–10 градусов, а днем поднимется до 12–14.

Большую часть этой недели Москва продолжит находиться в теплом секторе атлантического циклона с преобладанием юго-восточного ветра. При этом велика вероятность моросящих дождей, однако сумма осадков за всю неделю составит не более 5 миллиметров.

До середины октября перехода осени в фазу предзимья в столице также не ожидается. Температурный фон в предстоящие 10 дней будет оставаться на 1–3 градуса выше климатической нормы. Это означает, что москвичей ждет сохранение комфортной осенней погоды без возвращения заморозков и перехода осадков в смешанную фазу.