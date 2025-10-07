Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 7 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве во вторник, 7 октября. По области местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов, по Подмосковью – от 9 до 14 градусов.

В Москве ожидается слабый ветер, при этом атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 7 градусов, а в Подмосковье – до плюс 4 градусов.

Высокий температурный фон в столице будет сопровождаться небольшими дождями на этой неделе. Большую часть времени Москва будет находиться в теплом секторе атлантического циклона с преобладанием юго-восточного ветра.

Синоптики отмечают, что в ближайшее время перехода осени в фазу предзимья в Москве не ожидается. Температурный фон в предстоящие 10 дней будет оставаться на 1–3 градуса выше климатической нормы. Это означает, что москвичей ждет сохранение комфортной осенней погоды без возвращения заморозков и перехода осадков в смешанную фазу.