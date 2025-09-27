Собянин: московские школьники стали победителями международной олимпиады по астрономии

Московские школьники завоевали 6 золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Больше всего баллов набрала Екатерина Чуркина из школы №179 и стала абсолютной победительницей соревнования.

Золотые медали также завоевали Николай Гамынин, Владимир Зинин, Иван Пругло, Ольга Карасева и Маргарита Цветкова. В олимпиаде, прошедшей на федеральной территории "Сириус", участвовали школьники из 20 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.