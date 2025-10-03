Форма поиска по сайту

03 октября, 20:45

Общество

Почти 200 студентов из Москвы приняли участие в олимпиаде по финбезопасности

Почти 200 студентов из Москвы приняли участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Соревнования проходили в Красноярске в Сибирском федеральном университете.

Всего в финале приняли участие около 600 студентов из 40 стран мира. Они проходили тесты и решали задачи, связанные с киберкриминалом, терроризмом и дропперством. В свободное время студенты и школьники смогли познакомиться с культурой и традициями стран-участниц.

Олимпиада по финансовой безопасности проводится в России с 2021 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

