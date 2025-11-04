Ночь на 4 ноября в Москве стала аномально теплой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночь 4 ноября в Москве стала рекордно теплой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В частности, столбик термометра поднялся на базовой метеостанции ВДНХ до плюс 8,2 градуса. По словам синоптика, такие значения были выше ночной нормы мая или сентября, а также превысили норму ноября на 10 градусов. Метеоролог назвал это аномалией.

"Мало того, таких теплых ночей 4 ноября на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных наблюдений на метеостанции", – добавил Тишковец.

Он заявил, что до этого момента самая высокая температура ночью была зафиксирована в 2020 году. Тогда в столице воздух прогрелся до плюс 7,8 градуса.

Несмотря на это, в столичный регион уже вернулись ночные заморозки. Например, в ночь на 3 ноября температура в центре Москвы опустилась до 4,4 градуса. В других районах города минимальные значения варьировались от 3,7 до 4,6. При этом сильные заморозки были зафиксированы на юге столицы. Тогда термометры показали 0,0 градуса.

Отрицательные температуры наблюдались в южных и восточных районах Подмосковья. Холоднее всего было в Черустях. Там минимум составил минус 2,2 градуса. В ближайшие несколько дней ожидается затишье. Однако заморозки вернутся во второй декаде ноября.

