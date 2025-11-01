Температура упадет на 15 градусов за 2–3 дня в азиатской части России

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Резкое похолодание прогнозируется в густонаселенных регионах азиатской части России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, столбик термометра опустится за 2–3 дня на 15 градусов в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском крае, а также на Алтае.

Вильфанд предупредил, что отрицательные температуры будут фиксироваться ночью и днем уже с понедельника, 3 ноября. В этот же день может наблюдаться мокрый снег. В связи с этим на севере Урала возможна гололедица. Метеоролог не исключил формирование льда на проводах и деревьях.

В свою очередь, как сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, в Москве всю первую декаду ноября будет теплая и пасмурная погода. При этом возможен локальный и кратковременный дождь 3-го и 4-го числа.

Ветер, по словам Шувалова, будет "в основном южным", его скорость не превысит 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы на 3–6 миллиметров ртутного столба.

"Ночные температуры – 3–5 градусов, а дневные – 5–7 градусов. Но с дождем на теплом фронте придет и 7–9 градусов (в праздничные дни. – Прим. ред.)", – подытожил метеоролог.

Ранее стало известно, что снежный покров в Центральной России сформируется в последнюю декаду ноября. В этот же период, по прогнозам синоптиков, ожидается наступление метеорологической зимы. При этом весь месяц в целом будет на 2–4 градуса теплее нормы.

