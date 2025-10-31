Температура превысит норму на 5–6 градусов в столице в начале ноября

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура в Москве в начале ноября превысит климатическую норму на 5–6 градусов, сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, столицу в последний день октября накроет интенсивный дождь, который будет идти непрерывно с утра и закончится к 18–19 часам. Ожидается, что выпадет не менее 20–25% месячной нормы осадков.

Однако Вильфанд предупредил, что с 1 ноября на смену дождливому циклону придет гребень высокого давления, который затем сменится мощным антициклоном. Он будет определять погоду в столице всю следующую неделю.

"Погода будет облачная, а дождей будет мало. Ночные температуры положительные и в выходные, и в праздничные дни, и даже до конца следующей рабочей недели – в диапазоне от 3 до 5 градусов", – заявил синоптик.

Он отметил, что в выходные, 1–2 ноября, температура днем составит от 7 до 9 градусов, а в начале недели – от 6 до 11 градусов.

Ранее сообщалось, что климат Москвы и регионов Центральной России к концу века может приблизиться к субтропическому из-за глобального потепления. Как заявил метеоролог Николай Терешонок, в последнее десятилетие участились контрасты погоды осенью – засушливые и дождливые периоды в сентябре, опасные гололедные явления в ноябре.