Москва окажется под влиянием циклона "Лотар" 31 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва в пятницу, 31 октября, окажется под влиянием циклона "Лотар", который надвигается на столичный регион с северо-запада. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, из-за циклона в столице будут наблюдаться плотные облака и обильные дожди. В результате за эти сутки может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Эксперт прогнозирует, что воздух в Москве в этот день прогреется до 5–7 градусов, а в Подмосковье – до 3–8 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду.

Леус также предупредил, что 31-го числа атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Этот показатель ниже нормы, уточнил синоптик. Однако, как он указал, во второй половине дня значение барометра вырастет.

В субботу, 1 ноября, метеоролог прогнозирует небольшие дожди. По его словам, столбик термометра ночью опустится до 4–6 градусов, а днем поднимется до 5–7 градусов.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по столице призвали во время обильных осадков надевать непромокаемую куртку с капюшоном и обувь с рифленой подошвой. Кроме того, ведомство посоветовало использовать зонт или дождевик.

"Дождь ухудшает видимость для водителей, поэтому убедитесь, что они вас видят", – рекомендовали в МЧС.

Помимо этого, горожан попросили переходить улицу только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Также жителям и гостям столицы не стоит торопиться и лучше передвигаться небольшими шагами, чтобы не упасть из-за скользкой дороги.

"Если промокли, сразу переоденьтесь в сухую одежду, выпейте теплый чай, чтобы не простудиться. Мокрые ноги – причина переохлаждения!" – отметили в ведомстве.

В связи с ожидаемым дождем москвичей попросили не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, не укрываться под деревьями и следить за детьми.

В свою очередь, Госавтоинспекция рекомендовала быть аккуратнее из-за непогоды и ухудшения видимости на дорогах. Пешеходам посоветовали носить светоотражающие элементы в темное время суток и перед переходом дороги убедиться, что все автомобили остановились.

