МЧС призвало москвичей к внимательности из-за сильного дождя 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сильный дождь ожидается в некоторых районах Москвы днем и вечером в пятницу, 31 октября. Об этом предупредила пресс-служба столичного управления МЧС.

В связи с этим автовладельцев призывают снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах, избегать резких маневров, в том числе обгонов, перестроений и опережений, а также не оставлять машины под деревьями.

В МЧС пешеходам рекомендуется не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, не укрываться под деревьями и следить за детьми.

Также горожанам напомнили, что при необходимости можно обратиться в экстренные службы по номерам 101, 112 и по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких", – заключили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября в Москве пройдут умеренные, а местами и сильные дожди. Температура воздуха составит 6–8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

