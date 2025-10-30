Сильный дождь накроет столицу 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 31 октября, в Москве и Московской области ожидается облачная и дождливая погода. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

"Количество осадков в пятницу в течение дня составит 5–10 миллиметров", – сообщил он.

Температура воздуха будет от 6 до 8 градусов. В субботу ожидается ветер от 5 до 10 метров в секунду. По области его скорость может увеличиться до 13 метров в секунду.

Как и днем в пятницу, в ночь на субботу в столичном регионе пройдут умеренные, а местами и сильные дожди. В воскресенье в столице сохранится такая же температура, как накануне. По области она составит 3–8 градусов. Ночные заморозки синоптик не прогнозирует.

Атмосферное давление в пятницу ожидается на уровне 740 миллиметров ртутного столба. В выходные оно несколько поднимется: в субботу – до 750 миллиметров, а в воскресенье – до 752 миллиметров.

Ранее Гидрометцентр России сообщал о дожде, который местами пройдет в столице 30 октября. Весь день сохранится облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит 6–8 градусов тепла.

