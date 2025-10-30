Кратковременный дождь ожидается в столице 30 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 30 октября, составит 6–8 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода и местами кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 4 до 9 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что снега в столице не будет еще достаточно долго. Согласно его прогнозам, он придет вместе с похолоданием лишь во второй половине ноября.

Также синоптик подчеркнул, что в ночь на 1 ноября в городе пройдет дождь, а затем циклон уйдет в Поволжье. В результате чего 2–3 ноября осадков в Подмосковье не ожидается. В первые дни следующего месяца температура в Москве составит 6–7 градусов днем и 2–5 градуса – ночью.