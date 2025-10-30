ГАИ рекомендовала водителям быть внимательнее из-за непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водителям рекомендовали быть внимательнее из-за осенней непогоды и ухудшения видимости на дорогах в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Их просят снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательнее при проезде школ и детских садов.

"Соблюдайте правила дорожного движения! Думайте о себе и окружающих", – говорится в сообщении.

Рекомендации дали и пешеходам. Их призвали переходить дорогу только в установленных местах и на зеленый сигнал светофора, носить светоотражающие элементы в темное время суток, а также перед переходом убедиться, что все автомобили остановились.

Родителей попросили объяснять детям об опасности дорог и показывать им пример, соблюдая ПДД.

В пятницу, 31 октября, в столице ожидается облачная и дождливая погода. Количество осадков составит 5–10 миллиметров. В ночь на субботу, 1 ноября, также пройдут умеренные, а местами сильные дожди. При этом ночных заморозков не будет.

