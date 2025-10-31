Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров в Центральной России сформируется в последнюю декаду ноября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он рассказал, что ноябрь в Центральной России окажется на 2–4 градуса теплее климатической нормы. При этом недобор осадков составит 20–30%. Так что москвичей ждет сухое и относительно теплое завершение осени.

"Наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени", – заявил Тишковец.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильных дождях. Количество осадков в пятницу, 31 октября, в течение дня составит 5–10 миллиметров. Центр организации дорожного движения призвал горожан пользоваться метро для поездок в непогоду.

