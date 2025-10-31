Москвичам рекомендовали пользоваться метро из-за дождя

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей пользоваться метро для поездок по городу из-за накрывшего столицу дождя. Рекомендация опубликована в телеграм-канале Дептранса.

В настоящее время загруженность дорог оценивается в 4 балла. В качестве причин, влияющих на дорожную обстановку, ведомство выделило погоду, ремонтные работы и небольшие ДТП.

Сейчас затруднения в движении фиксируются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Нижней Масловки, внешней стороне ТТК около улицы Сущевский Вал, а также на Волоколамском шоссе вблизи 2-го Волоколамского путепровода в сторону центра.

Локальные заторы в часы вечернего пика ожидаются на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, в обоих направлениях ТТК в районе улицы Сущевский Вал, а также на Ленинградском шоссе в сторону области.

В связи с этим ЦОДД рекомендовал пересесть на метро, а при необходимости автомобильной поездки – перенести ее на более позднее время, например после 20:00. Вместе с тем водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, а также о запрете использования мобильных устройств за рулем.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – добавили в ведомстве.

Облачная погода и местами сильный дождь ожидаются в Москве на протяжении всего дня 31 октября. Температура воздуха не поднимется выше 8 градусов, а порывы юго-западного ветра составят до 11 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия связаны с накрывшим столичный регион циклоном "Лотар", пришедшим с северо-запада. В частности, из-за него за сутки может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Циклон также поспособствует понижению атмосферного давления до 739 миллиметров ртутного столба.

Столичное управление МЧС рекомендовало горожанам надевать непромокаемую куртку с капюшоном, обувь с рифленой подошвой и использовать зонт или дождевик. Также пешеходов призвали быть внимательными при переходе через дорогу, поскольку дождь ухудшает видимость для водителей.

Вместе с тем при нахождении на улице не стоит приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, а также укрываться под деревьями. Под ними не советуют в том числе парковать авто.

Дожди прогнозируются в Москве и в выходные, с 1 по 4 ноября. Значительных изменений в температуре не ожидается, однако небольшое повышение до 10–11 градусов начнется с 3-го числа.

