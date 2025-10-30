Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в ноябрьские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве 2–4 ноября прогнозируется облачная и местами дождливая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в воскресенье, 2-го числа, будет небольшой дождь. Температура воздуха днем в столице составит 5–7 градусов, по области – 3–8 градусов. Ночью температура в Москве понизится до 3–5 градусов, в Подмосковье – до 1–6 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В понедельник, 3 ноября, в городе ожидается дождь. Температура днем окажется в пределах 5–10 градусов, ночью – 1–6 градусов. На следующий день, 4 ноября, также прогнозируются осадки, температура днем будет от 6 до 11 градусов, ночью – от 3 до 8 градусов.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили москвичей о сильном дожде 31 октября. Водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции, следить за детьми и не укрываться под деревьями.