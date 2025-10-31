Сильный дождь ожидается в Москве 31 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в пятницу, 31 октября, составит 5–7 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода, дождь, местами сильный. В Подмосковье воздух прогреется от 3 до 8 градусов, в некоторых районах также возможны сильные осадки.

Вместе с тем будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 741 миллиметра ртутного столба.

Также о сильном дожде 31 октября жителей столицы предупредил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. Согласно его прогнозам, количество осадков в пятницу в течение дня составит 5–10 миллиметров. Дожди продолжатся в ночь на субботу, 1 ноября.

Кроме того, в субботу ожидается ветер от 5 до 10 метров в секунду. По области его скорость может увеличиться до 13 метров в секунду.