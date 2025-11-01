Избыток осадков спрогнозировали в четырех округах России в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Избыток осадков в ноябре ожидается в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах России, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая погодная ситуация прогнозируется на Кольском полуострове, в Мурманской и Ленинградской областях, Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Забайкальском крае и Бурятии.

Синоптик отметил, что дефицит осадков в этом месяце прогнозируется почти по всему Центральному федеральному округу, а также на Дальнем Востоке, Чукотке, в Магаданской области, на Камчатке и на северо-востоке Якутии.

"На остальной территории России осадков в ноябре ожидается около нормы", – уточнил собеседник агентства.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в Центральной России сформируется в последнюю декаду ноября. Этот месяц будет на 2–4 градуса теплее климатической нормы. При этом недобор осадков составит 20–30%.