Столичный проект "Спортивные выходные" организовал занятия в необычных локациях города

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

Новости

02 ноября, 12:15

Спорт

В Москве проходят бесплатные тренировки по разным видам спорта для всех жителей города. Занятия организованы в рамках проекта "Спортивные выходные" и проводятся на необычных городских площадках. Среди них Северный и Южный речной вокзал, Центральный Детский Магазин, технопарк "Сколково" и депо "Три вокзала".

Тренеры проводят комплексные занятия. Как пояснила тренер по растяжке Светлана Попова, тренировка начинается с разогрева, после чего участники приступают к вытяжению. Такой подход поддерживает эластичность связок и здоровье суставов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

