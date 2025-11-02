Столичный проект "Спортивные выходные" организовал занятия в необычных локациях города

В Москве проходят бесплатные тренировки по разным видам спорта для всех жителей города. Занятия организованы в рамках проекта "Спортивные выходные" и проводятся на необычных городских площадках. Среди них Северный и Южный речной вокзал, Центральный Детский Магазин, технопарк "Сколково" и депо "Три вокзала".

Тренеры проводят комплексные занятия. Как пояснила тренер по растяжке Светлана Попова, тренировка начинается с разогрева, после чего участники приступают к вытяжению. Такой подход поддерживает эластичность связок и здоровье суставов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.