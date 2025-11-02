Жители столицы могут бесплатно заняться йогой на ВДНХ

В Москве продолжает работу проект "Мой спортивный район", предлагающий горожанам бесплатные тренировки. Накануне на ВДНХ прошло занятие по йоге, которое посетили москвичи. В расписании проекта плавание в спорткомплексе "Южнопортовый" и настольный теннис в спорткомплексе "На Таганке".

Также бесплатные занятия проводит проект "Спортивные выходные". Тренировки по зумбе, йоге и танцам проходят на знаковых площадках, включая Северный и Южный речные вокзалы. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на официальных сайтах проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.