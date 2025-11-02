График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 09:15

Спорт

Жители столицы могут бесплатно заняться йогой на ВДНХ

Жители столицы могут бесплатно заняться йогой на ВДНХ

"Новости дня": фестиваль "Спортлэнд" прошел в Гостином Дворе

Москвичи смогут посетить бесплатные тренировки 2 ноября

Тренировки проекта "Спортивные выходные" пройдут в нескольких локациях столицы

Волейбольные соревнования "Мы едины" прошли на "Чкалов Арене"

Обучение более чем 50 видам спорта проведут на фестивале "Спортлэнд" в Гостином Дворе

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2 млн раз в 2025 году

Москвичей пригласили на фестиваль "Спортлэнд" в Гостином Дворе

Фестиваль спорта для всей семьи "Спортлэнд" пройдет в Гостином Дворе 1 ноября

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк задолжал налоговой более 20 млн рублей

В Москве продолжает работу проект "Мой спортивный район", предлагающий горожанам бесплатные тренировки. Накануне на ВДНХ прошло занятие по йоге, которое посетили москвичи. В расписании проекта плавание в спорткомплексе "Южнопортовый" и настольный теннис в спорткомплексе "На Таганке".

Также бесплатные занятия проводит проект "Спортивные выходные". Тренировки по зумбе, йоге и танцам проходят на знаковых площадках, включая Северный и Южный речные вокзалы. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на официальных сайтах проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика