04 октября, 09:45

Футболист Аршавин подал иск в суд для уменьшения алиментов

Футболист Андрей Аршавин обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов на содержание троих детей от бывшей супруги Юлии Барановской. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 9 октября.

Это уже вторая попытка спортсмена сократить выплаты. Юристы отмечают, что основанием для пересмотра размера алиментов может служить изменение семейного положения плательщика. После расставания с Барановской у Аршавина появилась новая семья и еще один ребенок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

