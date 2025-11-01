График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 15:15

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2 млн раз в 2025 году

В Москве работают бесплатные спортивные секции для детей и взрослых. Только в этом году горожане посетили тренировки более 2 миллионов раз. Профессиональные инструкторы проводят занятия по более чем 70 видам спорта.

Среди самых популярных направлений – плавание, футбол, настольный теннис, единоборства и бадминтон. Записаться на занятия можно через специализированный портал "Московский спорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

