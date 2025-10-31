В московском спорткомплексе "Эдельвейс" можно бесплатно освоить бадминтон

В московских спортивных комплексах проходят бесплатные тренировки по бадминтону. Например, в спорткомплексе "Эдельвейс" в Гольянове работают 6 кортов, где дважды в неделю собираются любители этого вида спорта.

Всего в столице доступно более 70 бесплатных спортивных направлений, которые с начала года посетили более 2 миллионов раз. Также продолжается проект "Мой спортивный район" с занятиями в парках и дворах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.