График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 16:30

Спорт

Волейбольные соревнования "Мы едины" прошли на "Чкалов Арене"

Волейбольные соревнования "Мы едины" прошли на "Чкалов Арене"

Волейбольные соревнования, получившие название "Мы едины", проходили на территории многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве 1 ноября. Турнир был приурочен ко Дню народного единства. В соревнованиях принимали участие молодежные и студенческие команды.

По словам организаторов, этот турнир стал не только площадкой для дружеского соперничества и активного отдыха, но и для обмена опытом между командами вузов, а также различных молодежных объединений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

