28 октября, 12:15

Спорт

Москвичи могут бесплатно освоить дзюдо в секциях города

Москвичи могут бесплатно освоить дзюдо в секциях города

В рамках празднования Всемирного дня дзюдо жители столицы могут бесплатно освоить этот вид боевых искусств. Тренировки проводятся в 10 учреждениях Москомспорта, где занимаются более 6,5 тысячи человек.

Занятия ведут более 120 квалифицированных тренеров. Среди воспитанников есть два мастера спорта международного класса. Также департамент спорта Москвы организовал бесплатную секцию для детей от 7 до 11 лет в спортивном комплексе "Раменки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

