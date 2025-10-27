Аделия Петросян заняла первое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию

В Магнитогорске завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию. В женской одиночной программе победу одержала Аделия Петросян. Среди мужчин лучшим стал Марк Кондратюк, а в танцевальных парах первое место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

В Мексике завершилась гонка 20-го этапа "Формулы-1". Победу одержал британец Ландо Норрис из команды McLaren, который возглавил общий зачет пилотов. Второе место занял Шарль Леклер на Ferrari, а третье – нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing.

