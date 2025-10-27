Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 08:00

Спорт

Аделия Петросян заняла первое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Аделия Петросян заняла первое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Фестиваль "Спортлэнд" пройдет в Гостином Дворе с 31 октября по 1 ноября

Турнир по волейболу прошел в рамках столичной спартакиады "Мой спортивный район"

Турнир по волейболу стартовал "На Таганке" в Москве

Международный турнир по паделу "Москва-2025" завершится в столице 26 октября

"Спартак" обыграл "Оренбург" в 13-м туре Чемпионата России по футболу

Спартакиада "Мой спортивный район" охватила 10 городских округов Москвы

Новости регионов: экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле в горах Дагестана

СКА разгромил "Сочи" в матче КХЛ

Международный фестиваль спортивного кино начался в Москве

В Магнитогорске завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию. В женской одиночной программе победу одержала Аделия Петросян. Среди мужчин лучшим стал Марк Кондратюк, а в танцевальных парах первое место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

В Мексике завершилась гонка 20-го этапа "Формулы-1". Победу одержал британец Ландо Норрис из команды McLaren, который возглавил общий зачет пилотов. Второе место занял Шарль Леклер на Ferrari, а третье – нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика