28 октября, 11:30Спорт
Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября
Семейный фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября. Участников ждут мастер-классы и спортивные состязания в 50 видах спорта.
Инструкторы и тренеры обучат всех желающих необходимым навыкам для выполнения упражнений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
