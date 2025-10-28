Форма поиска по сайту

28 октября, 11:30

Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября

Фитнес-блогер Никита Серов рассказал, какое упражнение помогает взбодриться утром

Месси и Роналду стали претендентами на попадание в символическую сборную 2025 года

Бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу пройдут в спорткомплексах Москвы

Российский теннисист Рублев победил в первом круге турнира Masters 1 000 в Париже

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по зумбе на ВДНХ

Бесплатные занятия по зумбе и йоге можно посетить на ВДНХ в Москве

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" начали проходить на ВДНХ в Москве

Студент организовал попытку похищения футболиста Мостового в Санкт-Петербурге

Столичный проект "Спортивные выходные" перешел на зимний режим

Семейный фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября. Участников ждут мастер-классы и спортивные состязания в 50 видах спорта.

Инструкторы и тренеры обучат всех желающих необходимым навыкам для выполнения упражнений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоИван Евдокимов

