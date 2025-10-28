Семейный фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября. Участников ждут мастер-классы и спортивные состязания в 50 видах спорта.

Инструкторы и тренеры обучат всех желающих необходимым навыкам для выполнения упражнений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.