27 октября, 23:00

Спорт

Спортивный директор рассказал об основных направлениях нового комплекса в Зеленограде

Новости мира: власти Венесуэлы назвали провокацией учения США в Карибском бассейне

Четырех человек задержали в Петербурге за попытку похищения футболиста Мостового

Аделия Петросян заняла первое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Фестиваль "Спортлэнд" пройдет в Гостином Дворе с 31 октября по 1 ноября

Турнир по волейболу прошел в рамках столичной спартакиады "Мой спортивный район"

Турнир по волейболу стартовал "На Таганке" в Москве

Международный турнир по паделу "Москва-2025" завершится в столице 26 октября

"Спартак" обыграл "Оренбург" в 13-м туре Чемпионата России по футболу

Спартакиада "Мой спортивный район" охватила 10 городских округов Москвы

Спортивный директор спортивно-досугового комплекса в Зеленограде Никита Грязнов рассказал об основных направлениях площадки. По его словам, приоритетными видами спорта станут хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика и футбол.

Комплекс, расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", открылся в начале октября и может ежедневно принимать до 2 тысяч человек. На площади около 17 тысяч квадратных метров разместились две ледовые арены, футбольный манеж, шесть кортов, тренажерный и хореографический залы, а также раздевалки, медблок и буфет.

