Спортивный директор рассказал об основных направлениях нового комплекса в Зеленограде

Спортивный директор спортивно-досугового комплекса в Зеленограде Никита Грязнов рассказал об основных направлениях площадки. По его словам, приоритетными видами спорта станут хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика и футбол.

Комплекс, расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", открылся в начале октября и может ежедневно принимать до 2 тысяч человек. На площади около 17 тысяч квадратных метров разместились две ледовые арены, футбольный манеж, шесть кортов, тренажерный и хореографический залы, а также раздевалки, медблок и буфет.

